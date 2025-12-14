Les Saguenéens s’imposent 4-3 face aux Cataractes à Shawinigan

Les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté un duel chaudement disputé, samedi soir, en signant une victoire de 4-3 contre les Cataractes, à Shawinigan.

La formation dirigée par Yanick Jean a amorcé la rencontre de brillante façon, touchant la cible à deux reprises lors du premier vingt de jeu.

Au deuxième engagement, les Sags ont porté leur avance à trois buts avant de voir les Cataractes réduire l’écart grâce à deux filets consécutifs. Chicoutimi a toutefois rapidement répliqué pour reprendre une priorité de deux buts avant la fin de la période médiane.

Tirant de l’arrière 4-2 au troisième tiers, Shawinigan a tenté une remontée en inscrivant un autre but, mais ce sera insuffisant. Les Saguenéens ont tenu bon pour filer avec la victoire.

Les Sags seront de retour sur la glace ce dimanche à 16 h, alors qu’ils rendront visite aux Voltigeurs de Drummondville.