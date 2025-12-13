Dernier week-end pour le Marché de Noël européen de Saguenay

Le compte à rebours est amorcé pour la 10e édition du Marché de Noël européen de Saguenay. Il ne reste plus que deux journées, ce samedi et ce dimanche, pour profiter de l’événement qui se déroule à la place du Citoyen, au cœur du centre-ville de Chicoutimi.

Le Marché de Noël européen de Saguenay prend des allures de petit village enchanteur, avec ses 32 cabanes typiques en bois aménagées dans un décor illuminé et féérique, inspiré des grands marchés européens.

Les visiteurs peuvent également y découvrir une foule de kiosques tenus par des artisans et producteurs locaux, qui proposent des centaines d’idées cadeaux, allant des produits gourmands aux créations artisanales.

Pour souligner cette 10e édition, plusieurs nouveautés ont été ajoutées. Le décor a été bonifié avec de nouvelles installations lumineuses, rendant le site encore plus spectaculaire, en plus de l’ajout d’une scène et d’une terrasse. Le marché propose également des heures d’ouverture prolongées et une programmation d’animation renouvelée, incluant des soirées DJ, des prestations de musique folklorique, des spectacles pour les jeunes, des chorales et des activités de maquillage.