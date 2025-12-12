Un vent de renouveau pour les déjeuners à La Baie

Ouvert depuis le 5 décembre dernier dans les anciens locaux de L’Orphée, au 986 rue Bagot à La Baie, le Jack Café accueille déjà ses premiers clients autour d’assiettes matinales bien garnies. Derrière ce nouveau restaurant déjeuner se trouve Daniel Bergeron Tremblay, l’ancien propriétaire de L’Orphée. Il mise désormais sur une formule revisitée, plus actuelle et entièrement dédiée au brunch.

Le projet familial a pu voir le jour grâce à des investissements de 15 à 20 000 $, explique le copropriétaire, qui s’est associé avec sa sœur et son père pour concrétiser le tout.

« L’investissement initial était d’environ 10 000$. Toutefois, entretemps, j’ai dû faire l’achat d’un équipement complet pour les serveuses, donc le montant se situe donc maintenant davantage entre 15 000 et 20 000$ », dénote-t-il.

Le lancement du Jack Café a également généré un énorme engouement, à un point tel que M. Bergeron Tremblay s’est retrouvé franchement étonné du nombre de personnes qui ont postulé pour un emploi.

« Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d’ampleur, sincèrement. On pensait monter à 12 employés, mais finalement, ce sera plutôt 15 emplois », informe-t-il.

Avant même d’être ouvert, les gens du secteur faisaient leur entrée dans le restaurant pour commander. Preuve d’un emballement certain envers le projet.

« Le téléphone ne dérougit pas. On a déjà des réservations jusqu’à la mi-janvier, c’est complètement fou », admet l’entrepreneur.

Le café comporte 90 places assises. Sur ce total, 22 d’entre elles seront réservées aux étudiantes et étudiants voulant se pencher sur leurs travaux scolaires en toute tranquillité.

« Pour la semaine, on va mettre en place un coin pour les étudiants. Le restaurant possède un deuxième étage avec un foyer, donc les jeunes vont pouvoir s’installer là à leur guise avec leur ordinateur, en buvant un café. »

Des plats classiques et renouvelés

Daniel Bergeron Tremblay assure que le Jack Café offrira à la clientèle des déjeuners chauds et réconfortants, incluant les classiques, tout en se démarquant sur la qualité et la quantité de nourriture qui se retrouvera dans les assiettes. À l’ouverture vendredi dernier, les premiers adeptes ont pu commencer la journée du bon pied avec un morceau de tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait maison.

« On proposera bien sûr un menu typique brunch, des cassolettes et pour celles et ceux qui n’aiment pas les œufs, des croissants, des BLT. La super vedette de nos déjeuners sera notre brunch à volonté, mais pas sous forme de buffet. On servira directement aux tables selon les commandes », soutient le copropriétaire. Une collaboration a été établie avec Café Marc Robitaille d’Alma pour le café, le tout à des prix « très compétitifs », laisse-t-il savoir.