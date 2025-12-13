Une troisième défaite consécutive pour les Marquis

De retour au Palais des sports de Jonquière, les Marquis ont subi un autre revers, s’inclinant 3-2 face aux Pétroliers de Laval.

Malgré la défaite, la rencontre a été âprement disputée, comme en témoignent le pointage serré et les tirs au but, 33-30 en faveur des Jonquiérois.

Les Pétroliers ont toutefois donné le ton dès la première période en se forgeant une avance de 2-0. Le deuxième engagement a été marqué par un jeu très serré et discipliné, sans aucun but de part et d’autre.

Les Marquis ont tenté une remontée en troisième période, réduisant rapidement l’écart à un but. Laval a toutefois répliqué quelques minutes plus tard pour reprendre une priorité de deux buts. Jonquière a ensuite ramené l’écart à un seul filet, mais les visiteurs ont bien fermé le jeu en fin de rencontre pour préserver leur victoire.

Les Marquis reprendront l’action le 19 décembre, alors qu’ils rendront visite au Bataillon de Saint-Hyacinthe.