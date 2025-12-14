Le O’Malley’s célèbre son premier anniversaire

Le pub irlandais O’Malley’s, situé sur la rue Racine à Chicoutimi, fête son premier anniversaire. Le copropriétaire, Frédérick Renaud, affirme qu’il n’aurait pu espérer un meilleur accueil.

« La réception des gens a été superbe. Ils ont tout de suite embarqué dans notre projet, dans l’ambiance qu’on voulait créer, et même à ce jour ça ne dérougit pas. C’est vraiment trippant », mentionne le copropriétaire, originaire de Montréal.

L’équipe du O’Malley’s a appris nombre de choses au fil des mois et se dit fière de voir où elle en est rendue.

« On a fait des erreurs, on a fait de bons coups, et on est heureux de voir la population continuer de nous appuyer dans cette aventure. Notre mission principale était vraiment d’offrir un lieu où les gens peuvent se réunir et vivre de bons moments. On s’intègre de plus en plus dans le paysage de la région, et on voit que ça devient, pour plusieurs, leur pub de quartier. On est vraiment chanceux, et ça ne peut que s’améliorer. »

Un lieu unique au Saguenay

Premier établissement du genre dans la région, le O’Malley’s incarne le pub irlandais traditionnel et a rapidement conquis la clientèle, souligne M. Renaud.

« On se fait souvent dire par nos clients qu’ils n’ont jamais vu un bar aussi beau, qu’ils ont l’impression de ne pas être à Chicoutimi grâce à notre ambiance classique et plus urbaine. C’est un peu éclaté, mais ça reste simple. On revient à la base d’un pub, et personne ne va se casser le portefeuille pour venir prendre une bière ici. »

Plusieurs événements se déroulent au O’Malley’s : matchs sportifs, célébrations de toutes sortes, musique traditionnelle québécoise et, bien sûr, la fête de la Saint-Patrick, qui a d’ailleurs pris les propriétaires par surprise lors de leur première édition.

« On ne s’attendait pas à recevoir autant de gens ! Nous avions organisé trois jours de Saint-Patrick pour le week-end et ça a explosé. Le monde était là en grand nombre, et ça a été la même chose lors de la journée officielle, qui tombait un lundi. Le bar était plein à craquer et on a dû appeler des employés en renfort, un peu en panique. »

Frédérick Renaud et Dave Larkin sont heureux de pouvoir apporter ces festivités au Saguenay et attendent avec impatience la prochaine édition.

Pour souligner le premier anniversaire du pub, le O’Malley’s a également tenu un événement les 13 et 14 décembre dernier.