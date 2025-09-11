Les Inuks misent sur la profondeur pour la nouvelle saison 

L’équipe universitaire de hockey division 2 des Inuks de l’UQAC amorcera sa nouvelle saison le 3 octobre avec un alignement renouvelé, plus profond et plus expérimenté que l’an dernier.

Le camp d’entraînement, tenu en mai puis poursuivi en août, a permis de réduire le groupe à 25 joueurs qui composeront l’effectif officiel cette année. Peu de départs ont été enregistrés, mais ils sont significatifs. L’attaquant vedette Fabrice Fortin, véritable moteur offensif, ainsi que le capitaine Thomas Larouche, ne sont pas de retour.

Pour combler ces pertes, l’organisation a recruté des joueurs aguerris au parcours intéressant. À la ligne bleue, le défenseur Hugo Larkin, qui a évolué dans la LHJMQ, le collégial et le Junior A, s’annonce pour être l’un des piliers défensifs de la formation. Alexis Houle et Mathieu Bourgeois, tous deux passés par le niveau collégial, viendront solidifier l’arrière-garde. En attaque, des renforts comme Élie Fillion et Félix Riverain devraient ajouter de la puissance.

« On a une équipe plus aguerrie que l’an dernier, sans avoir nécessairement une tête d’affiche, explique l’entraîneur-chef, Simon Gaudreault. Notre profondeur est meilleure et notre attaque pourra venir de nos quatre trios. »

L’entraîneur souligne également que la défensive bénéficie d’une belle stabilité, la majorité des joueurs étant de retour. Cette continuité, combinée à une année d’expérience supplémentaire pour l’ensemble du groupe, pourrait rendre les Inuks redoutables.

Déroulement de la saison

La saison comptera 23 matchs, soit davantage que l’an dernier. L’équipe participera aussi au Grand Rassemblement des équipes collégiales et universitaires, prévu à la fin octobre à Gatineau, une vitrine importante pour les joueurs.

Le calendrier pourrait s’enrichir de matchs hors-concours. Le Collège militaire royal de Saint-Jean évalue la possibilité de rejoindre la ligue et Sherbrooke intégrera le circuit dès l’an prochain.

Les Inuks explorent également l’option d’affronter des formations de division 1, notamment dans les Maritimes, afin de démontrer qu’ils ont le calibre pour évoluer à ce niveau.

« L’an dernier, on a été beaucoup plus fort que les autres équipes. On veut maintenant se mesurer à du D1 pour prouver notre valeur. J’ai contacté les équipes dans les Maritimes, mais je n’ai pas eu de retour cependant », souligne l’entraîneur-chef.

Avec une attaque plus équilibrée et une profondeur accrue, les Inuks visent à confirmer leur statut de puissance et à franchir un nouveau cap dans leur développement.