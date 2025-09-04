Plus de 100 équipes attendues pour la saison automne-hiver de dek hockey à Intencité 

Le centre Intencité de Saguenay s’apprête à connaître une saison record de dek hockey. Pour la première fois, plus de 100 équipes devraient être inscrites pour la saison automne-hiver qui s’amorcera en octobre.

« L’an dernier, nous avions 92 équipes. Cet été, l’augmentation a été de 25 %, alors que nous connaissons généralement une croissance annuelle d’environ 10 %. Nous anticipons donc entre 100 et 110 formations cet automne », indique le responsable Daniel Tremblay-Larouche.

Selon lui, la popularité du dek hockey repose sur sa flexibilité. Les horaires de matchs, adaptés aux réalités familiales et professionnelles, attirent de nouveaux adeptes.

De plus, de jeunes adultes, souvent à la recherche d’une alternative après leur parcours au hockey mineur, choisissent de plus en plus le dek. Les entreprises sont également nombreuses à inscrire des équipes, combinant ainsi sport et esprit d’équipe en milieu de travail.

Les organisateurs misent par ailleurs sur un classement rigoureux des joueurs afin de s’assurer que chacun évolue dans la catégorie correspondant à son niveau.

Environnement sain et sécuritaire

Dans un contexte où des gestes violents survenus ailleurs au Québec ont récemment fait les manchettes, le centre souligne l’importance de son comité de discipline.

« Nous mettons beaucoup d’accent là-dessus pour avoir un environnement sécuritaire et plaisant. Les comportements violents, physiques ou verbaux, ne sont pas tolérés et des suspensions peuvent être imposées. Ce n’est pas pour rien que nous sommes reconnus dans la province pour notre comité de discipline », rappelle M. Tremblay-Larouche.

Avec ces mesures, l’organisation espère maintenir une ambiance saine, tout en accompagnant la croissance constante de ce sport en région.

Inscriptions

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le volet Junior commencera au début octobre, tandis que la saison Adulte débutera le 20 octobre.

Intencité permet aussi aux intéressés d’assister à un match avant de s’inscrire afin de mieux évaluer l’expérience.