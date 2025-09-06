Le jeu de poches, loin d’être une activité ringarde

Oubliez l’image vieillotte du jeu de poches réservé aux pique-niques en famille. Au Saguenay, cette discipline connaît un vent de fraicheur. Grâce à l’initiative de Cornhole Saguenay constitué d’un petit groupe de passionnés, le jeu de poches s’est métamorphosé en une activité moderne. En à peine cinq ans, l’organisation a su planifier des tournois structurés et attirer l’attention de joueurs en provenance de l’extérieur de la région.

Depuis cinq ans, la niche de joueurs s’est élargie et les règles se sont standardisées. Le jeu de poches tend à être davantage connu, mais beaucoup moins qu’avant, spécifie l’un des membres instigateurs de Cornhole Saguenay, Miguel Desjarlais.

« La première année, 27 équipes se sont présentées au Roco Bar de Kénogami pour venir jouer. Depuis cinq ans, le nombre d’équipe ne fait qu’augmenter, parce que les gens commencent à connaître ça. Cette année, on est déjà rendu au-dessus de 100 équipes. »

Il existe désormais tout près de 30 ligues de jeux de poches au Québec, preuve que le loisir se démocratise de plus en plus.

« Ça fait toujours bizarre de dire que je joue aux poches professionnellement. Certaines personnes ne sont pas encore habituées à cette possibilité-là ! », mentionne-t-il en ricanant.

Outre Miguel Desjarlais, trois autres personnes sont à la tête de Cornhole Saguenay: Daniel Savoie, Jérôme St-Pierre ainsi que Martin Gervais. C’est d’ailleurs une bonne partie de poches entre amis qui a donné le coup d’envoi de cette aventure.

« On jouait beaucoup aux poches au camping. Un jour, on s’est rendu compte qu’on était assez doué et qu’on remportait souvent les petits tournois amicaux qu’on organisait. Puis, on voulait que ça se poursuive pendant l’hiver, donc on a pris le taureau par les cornes et on s’est lancé. Et quand tu commences, tu ne peux plus t’arrêter », laisse-t-il savoir.

La saison 2025-2026 débute en ce mois de septembre s’échelonnera sur 22 semaines. Les ligues s’échaufferont de façon hebdomadaire, réparties à travers cinq emplacements dans la région, soit au Roco Bar de Kénogami, au complexe Intencité, à l’église Saint-Gérard-Majella de Larouche, à la marina de Chicoutimi et au centre récréatif de St-Honoré.

Un sport rassembleur et compétitif

Les jeux d’adresse sont des activités qui demandent de la dextérité, de la coordination et de la précision pour atteindre un certain objectif. Ce sont ces aspects qui accrochent justement les gens au jeu de poches, comme peut en attester M. Desjarlais.

« Il y a des tactiques et des gardes qui s’installent entre les joueurs, il y a diverses techniques qui sont souvent propres à chacun également. C’est un jeu qui requiert énormément de force mentale, parce que tu peux te faire influencer assez facilement. Il faut que tu sois en contrôle de la situation et de ton environnement », explique-t-il.

Les adeptes utilisent aussi une application, Scoreholio, qui accentue la dimension compétitive du jeu.

« Toutes les poches sont comptabilisées. Il y a des statistiques hyper détaillées, sur les points que tu accumules par ronde, par soirée et même par saison. On est même capable de savoir son placement au Québec parmi les autres joueurs. Ça permet de faire des comparatifs et de s’améliorer par rapport aux semaines précédentes. »

Afin d’inaugurer cette saison en grand, Cornhole Saguenay organisera un premier tournoi avec ses membres le 27 septembre dont l’endroit reste à déterminer. La 5e édition de son tournoi régional se déroulera quant à elle le 12 avril 2025, au complexe Intencité. L’an passé, l’événement a accueilli 225 participants.