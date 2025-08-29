Le pickleball poursuivra ses activités au centre Intencité avec une saison bonifiée 

La saison automne-hiver de pickleball pourra se dérouler comme prévu au centre Intencité de Saguenay, après des mois d’incertitude entourant l’avenir de l’établissement. L’arrivée de nouveaux investisseurs assure la poursuite des activités sportives, dont le pickleball, qui connaît un engouement marqué dans la région.

En avril dernier, la Caisse Desjardins de Beauport avait saisi l’immeuble de 45 600 pieds carrés, évalué à 6 M$, en raison de difficultés financières remontant à 2021. Les copropriétaires Pascal et Martin Bouchard conservent désormais 50 % des parts, tandis que trois groupes d’investisseurs se partagent l’autre moitié, permettant de stabiliser la situation.

Une offre élargie pour répondre à la demande

La saison de pickleball débutera le 15 septembre et s’échelonnera sur 37 semaines, jusqu’à la fin de mai 2026. Les inscriptions, lancées récemment, affichent déjà un taux de remplissage de 75 %.

Devant la popularité du sport, l’offre a été bonifiée. On passe de 19 plages horaires de ligues organisées l’an dernier, à 26 cette année. Ces ligues récréatives sont ouvertes à tous, avec un classement par calibre de jeu.

Parmi les nouveautés, on retrouve une ligue entreprise axée sur le réseautage ainsi qu’une ligue en simple, répondant à l’intérêt grandissant des joueurs issus du tennis. Les ligues junior (9 à 17 ans) et 65 ans et plus seront également de retour, tout comme une plage horaire d’initiation et de développement offerte avec l’encadrement d’un entraîneur.

En plus de ces activités organisées, des plages horaires libres resteront disponibles à la location.

Une transition vers le Club de pickleball Saguenay

Autre changement majeur, l’ensemble des opérations de pickleball est désormais pris en charge par le Club de pickleball Saguenay, fondé en 2024. Si Intencité conserve un rôle dans la gestion administrative, l’encadrement sur le terrain, les évaluations et l’organisation des tournois relèvent maintenant du club.

Celui-ci compte environ 80 bénévoles, un conseil d’administration de neuf membres et six comités. Cette nouvelle structure vise à clarifier l’organisation pour les joueurs et à soutenir la croissance de ce sport, avec l’objectif à long terme de construire un complexe entièrement dédié au pickleball intérieur à Saguenay.