Des participants de tous âges attendus au Festikart ce samedi

Le centre de divertissement Amusement SPK clôturera la saison estivale par une journée qui saura pleinement satisfaire les amateurs de karting en manque d’adrénaline. En effet, ceux-ci pourront se rendre aux installations du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi ce samedi afin de profiter du Festikart, événement qui fait son premier tour de piste cette année.

« On avait organisé l’événement l’an passé, mais plus à titre de test, voir si les gens allaient y répondre positivement. Ça s’était passé à la fin septembre d’une très belle façon, les participants comme les visiteurs étaient au rendez-vous », mentionne l’instigateur du Festikart, Christian St-Gelais.

La journée sera divisée en deux parties question d’assurer l’équité des compétitions. Une première partie sera destinée aux propriétaires de kart, et une autre à ceux qui décident d’en faire la location.

« Il va y avoir un premier bloc de compétition avec les propriétaires de kart, qui sont en provenance d’un peu partout dans les alentours du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la province. On débute toujours avec des essais pratiques, puis on procède à la qualification des karts avant la vraie course et la grande finale, à partir de 7h30 jusqu’à 12h00-13h00. Ensuite, on passe aux karts de location jusqu’à 16h30 », explique M. St-Gelais.

Tous les participants qui remportent une première position à travers les diverses courses, d’une durée de 10 minutes chacune, se voient remettre un bracelet jaune. Ces derniers seront rassemblés pour la grande finale en fin de journée et seulement trois d’entre eux monteront sur le podium. Christian St-Gelais spécifie que les pilotes de karting devront débourser un certain montant pour entrer sur le circuit, mais que le site est entièrement gratuit pour la population voulant assister aux courses.

« Il va y avoir de l’animation, de la bonne nourriture. Ça promet d’être festif ! », laisse-t-il entendre.

Le responsable du Festikart s’attend à recevoir une quarantaine de participants, et ce, en plus des visiteurs, pour un achalandage approximatif de 3500 personnes. Outre l’édition du 30 août, une seconde édition est déjà prévue pour le samedi 27 septembre prochain.

Un sport de plus en plus convoité

Christian St-Gelais constate que le karting est de plus en plus populaire depuis quelques années. Celui qui est également formateur pour ce sport chez Amusement SPK remarque aussi que les jeunes semblent réellement attirés envers ce sport et qu’ils ont soifs d’apprendre.

« Je coach énormément de jeunes. D’ailleurs, il y en a un parmi eux qui a seulement quatre ans et qui possède déjà son propre karting. Ça monte à six, sept, huit ans, c’est de toute beauté. Tous les grands pilotes ont débuté leur carrière dans ces âges-là. Et c’est d’autant plus important qu’ils apprécient le sport dans lequel ils s’investissent et c’est pareil avec les adultes à qui j’enseigne les bases du karting. Il faut créer ce besoin-là de revenir, commettre des erreurs, trébucher, se relever et pratiquer d’autres techniques la semaine suivante », conçoit-il.

Christian St-Gelais réfléchit à la possibilité d’organiser une troisième mouture de l’activité.