Deuxième revers de suite pour Chicoutimi

Les Saguenéens de Chicoutimi ont encaissé une deuxième défaite consécutive en Abitibi samedi. Après s’être inclinés la veille contre les Foreurs de Val-d’Or, ils ont cette fois plié l’échine 4 à 1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Les Huskies ont rapidement imposé leur rythme. En première période, ils n’ont marqué qu’une seule fois, mais ont bombardé le filet chicoutimien avec 18 tirs, contre seulement cinq pour les visiteurs. Rouyn-Noranda a ensuite doublé son avance au deuxième engagement, retraitant au vestiaire avec une priorité de 2 à 0 après 40 minutes de jeu.

Les Sags ont bien tenté de relancer le match en troisième période, réduisant l’écart à un seul but, mais la réplique des Huskies a été immédiate. Les locaux ont porté la marque à 3-1, puis ajouté un quatrième filet un peu après la mi-période pour sceller l’issue de la rencontre.

Au chapitre des tirs, Chicoutimi a été dominé 36 à 22.

Les Saguenéens tenteront de rebondir dimanche après-midi, alors qu’ils visiteront de nouveau les Foreurs à Val-d’Or dès 15 h, pour conclure un exigeant week-end de trois matchs en autant de jours