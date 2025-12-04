Décembre, le mois des décisions

Nous sommes maintenant rendus au dernier mois de l’année. Le temps des Fêtes, des festivités familiales, des vacances pour plusieurs. Mais pour le hockey, on approche du milieu de la saison régulière et pour certains, les grandes décisions pour l’orientation du reste de la campagne se passent maintenant.

C’est le cas des Saguenéens de Chicoutimi. La formation dirigée par Yanick Jean trône actuellement au sommet du classement dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Après un début de saison qui a démarré lentement, la formation chicoutimienne semble avoir trouvé son air d’aller au cours du dernier mois, accumulant victoires et buts à profusion.

Les choses auraient pu déraper lorsque Nathan Lecompte a annoncé qu’il quittait le club pour des raisons personnelles. Heureusement, après quelques jours de réflexion, il a décidé de revenir dans le giron de l’équipe. Depuis son retour, il fonctionne à plein régime avec 11 buts et 18 points en 13 rencontres. Cette petite mésentente aurait pu avoir des impacts négatifs dans le vestiaire, mais au contraire, l’organisation s’est davantage soudée pour devenir encore meilleur. Chaque joueur a accepté son rôle, les vétérans montrent davantage l’exemple et les jeunes suivent la route.

Les Saguenéens ont d’ailleurs profité des bons moments la semaine dernière pour annoncer la nomination d’Emmanuel Vermette comme capitaine pour le reste de la saison. Le vétéran de 20 ans, qui en ait à sa cinquième et dernière campagne à Chicoutimi, a toujours prôné l’exemple autant sur la glace qu’à l’extérieur par son leadership et ses réussites. Le fils de l’ancien joueur Frédéric Vermette et neveu d’Antoine qui a joué dans la Ligue nationale aura sans doute une belle carrière après son stage junior, même si ce n’est pas dans la grande ligue.

L’heure des choix

Sans équivoque, les Saguenéens seront acheteurs lors de l’ouverture de la période de transactions aux Fêtes. L’équipe est déjà bien aguerrie mais tous les partisans de hockey savent que la deuxième moitié de la saison est plus éreintante, que des blessures peuvent s’ajouter et que la fatigue s’installe. Il est clair que Yanick Jean va bouger, mais ce que les partisans veulent savoir c’est qui s’en vient terminer la saison ici.

Évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux donc je ne vais pas donner de noms dans cette chronique, mais vous avez simplement à vous promener dans les couloirs du Centre Georges-Vézina pour entendre ces noms et les fameuses rumeurs. Bien que l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui vise également les grands honneurs, ait bougé beaucoup avant le début de la campagne, il reste encore de bons noms de disponibles.

À l’attaque, le top-6 actuel fonctionne à plein régime! Les Massé, Guité, Vermette, Lecompte, Ricard et Desruisseaux roulent presque tous à plus d’un point par rencontre. En profondeur, les deux Européens Schäfer et Linde commencent de plus en plus à faire leur place dans l’équipe.

En défensive, l’ajout en début d’année des Xavier Daigle et Alexandre Desmarais sont venu solidifier la ligne bleue. D’ailleurs, leur efficacité sur la glace se voit dans leurs statistiques avec des différentiels de +18 et +10 respectivement. Est-ce qu’un autre vétéran pourrait venir compléter la garde défensive?

La surprise cette saison est devant le filet. On savait que Précourt allait être le numéro un, mais ses chiffres sont tout simplement impressionnant, tout comme son adjoint Hernandez.

Bref, tous ont bien hâte de voir le visage des Saguenéens après les Fêtes en vue de la « vraie » saison!