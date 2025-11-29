Ouverture hâtive du Valinouët… mais repoussée à dimanche en raison d’une panne

C’est finalement ce dimanche que la saison de ski et de planche à neige débutera au Valinouët. Une ouverture hâtive, rendue possible grâce aux importantes chutes de neige qui ont surpris la région plus tôt que d’habitude cette année. Au cours des dernières saisons, la station n’ouvrait généralement ses portes qu’au mois de décembre.

L’équipe du Valinouët prévoyait accueillir les premiers skieurs dès ce samedi, mais une panne d’électricité est venue chambouler les plans. Selon Hydro-Québec, une collision avec un poteau serait à l’origine de l’interruption de courant qui a touché environ 800 résidents ce matin. La station a donc dû reporter l’ouverture d’une journée, le temps que la situation soit rétablie.

Malgré ce délai, l’ambiance demeure enthousiaste au pied des pentes. Dès l’ouverture, cinq pistes seront accessibles aux amateurs de glisse, qui pourront enfin amorcer leur saison après des semaines d’attente.