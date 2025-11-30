Opération policière en cours à Chicoutimi après des coups de feu

Une opération policière est en cours à Chicoutimi, sur la rue William Ouest, où des coups de feu auraient été entendus autour de 10h ce dimanche. Les services d’urgence ont rapidement érigé un périmètre de sécurité afin de protéger le secteur et permettre aux policiers d’intervenir.

Une personne connue des policiers a été atteinte par balles, mais on ne craindrait pas pour sa vie. L’endroit de l’opération est également connu du milieu policier.

Une équipe d’enquête de crime majeur est sur place, et la Sûreté du Québec a été appelée pour porter renfort au Service de police de Saguenay.

Des postes de contrôle ont été installés à plusieurs endroits stratégiques afin de surveiller les véhicules qui pourraient tenter de sortir de la région.