GNL à Baie-Comeau, phosphate à Saguenay

Il n’y a pas si longtemps, l’été dernier en fait, un média montréalais nous annonçait qu’une compagnie norvégienne s’apprêtait à construire une usine de transformation de gaz naturel, non pas à Saguenay, mais à Baie-Comeau. On n’en a plus jamais entendu parler, du moins jusqu’à tout récemment, alors que le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, accordait une entrevue à la correspondante parlementaire du Devoir à Ottawa, Sandrine Vieira.

D’entrée de jeu, le ministre Hodgson, un proche du premier ministre Mark Carney, a révélé à la journaliste que son gouvernement était ouvert à un mégaprojet de production et d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) sur… la Côte-Nord, avec l’accord du Québec. Il s’agit du projet de Marinvest Energy que Le Devoir situait dans le secteur de la baie des Anglais, en face de la ville de Baie-Comeau.

Potentiel extraordinaire

L’enthousiasme du ministre de l’Énergie pour ce projet surprend parce qu’il ne fait pas partie des 11 grands projets d’intérêt national annoncés par le PM Mark Carney, dans la foulée de l’annonce du développement du Corridor Nord. C’est sans doute pourquoi il a évité d’élaborer davantage en se tournant vers les opportunités exceptionnelles qu’offre la région, notamment du côté des minéraux critiques.

Devant la journaliste, il a déroulé une carte géographique du Québec et il a pointé la ville d’Alma en déclarant : « C’est une région très riche en minéraux », rappelant qu’il a tout récemment passé deux jours dans la région en compagnie de son secrétaire parlementaire, le Québécois Claude Guay. « Nous avons visité deux mines de phosphate », a-t-il ajouté.

First Phosphate dans la mire

Il est clair que le ministre fédéral parlait des claims de First Phosphate jalonnant le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay, près de la municipalité de Bégin. Il y voit un potentiel extraordinaire qu’il partage avec la ministre québécoise Sylvie Fréchette, et aussi avec le premier ministre François Legault.

Son secrétaire parlementaire, à l’occasion de sa visite à Saguenay, avait révélé qu’Ottawa pourrait considérer l’exploitation des minéraux de la région dans le calcul des 5 % de dépenses de la Défense canadienne dans le budget canadien.

Le gouvernement du Québec convient que la base militaire de Bagotville est avantageusement située par rapport au Corridor Nord, mais les préfets des MRC de la région devront sans doute poursuivre leurs efforts pour convaincre les entrepreneurs de faire partie des soumissionnaires. Faute d’exploiter le gaz naturel, on doit s’assurer que l’exploitation de ces minéraux critiques profite à la région, au moins autant que GNL profiterait à la Côte-Nord.

Greenpeace

Même si l’acceptabilité sociale semble vouloir être acquise en ce qui concerne les métaux rares, rien n’indique que la multinationale Greenpeace ne s’y opposera pas. Parce que, malgré l’enthousiasme du milieu à Baie-Comeau, Greenpeace rappelle que le projet de Marinvest Energy ne diffère pas de celui qu’on voulait implanter à Saguenay (GNL) et qu’il présente les mêmes risques pour l’environnement.