Vendredi, 05 décembre 2025

Actualités

Explosion au port de Saguenay

Reprise graduelle des opérations

Émile Boudreau
Le 05 décembre 2025 — Modifié à 11 h 22 min le 05 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Port de Saguenay confirme la reprise graduelle de certaines de ses activités du terminal maritime à compter du 5 décembre 2025.

Les autorités portuaires assurent que les zones de sécurité établies à la suite de l'explosion, le 2 décembre 2025, de l’un des dômes d’entreposage de granules de bois de l’entreprise Granule 777 ont été circonscrites de manière à permettre la reprise graduelle et sécuritaire des opérations.

Le brasier étant toujours actif, le site de l'entreprise Granule 777 demeure sous surveillance active en collaboration les autorités publiques.

