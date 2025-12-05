Reprise graduelle des opérations

Le Port de Saguenay confirme la reprise graduelle de certaines de ses activités du terminal maritime à compter du 5 décembre 2025.

Les autorités portuaires assurent que les zones de sécurité établies à la suite de l'explosion, le 2 décembre 2025, de l’un des dômes d’entreposage de granules de bois de l’entreprise Granule 777 ont été circonscrites de manière à permettre la reprise graduelle et sécuritaire des opérations.

Le brasier étant toujours actif, le site de l'entreprise Granule 777 demeure sous surveillance active en collaboration les autorités publiques.