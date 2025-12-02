Saguenay retire sa candidature pour les Jeux du Canada en 2031

Le nouveau maire Luc Boivin a annoncé le retrait de la ville de Saguenay comme ville candidate pour l’obtention des Jeux du Canada de 2031, lors de la première séance du conseil municipal tenue mardi midi à Jonquière. L’ajout de la natation artistique serait l’une des principales causes de cette décision.

La nouvelle discipline aurait en effet nécessité la construction d’une piscine comprenant deux bassins de nage olympiques pour permettre la tenue des compétitions.

Le conseiller et président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, explique que cet ajout est celui qui a dépassé le seuil de faisabilité.

« Ça serait impossible de construire la piscine en tenant compte du budget qui s’annonce pour la ville. Je suis déçu de la tournure des événements […] ça nous a carrément menottés. Pour moi, les Jeux du Canada étaient l’événement le plus important au pays, tant au niveau sportif que culturel et social. Ça fait beaucoup de peine, mais il faut se plier aux exigences et à la réalité. »

Les coûts nécessaires à la réalisation des Jeux du Canada dans la région étaient estimés à près de 50 millions de dollars, malgré des subventions fédérales et provinciales totalisant 6 millions de dollars.

À l’heure actuelle, Saguenay n’a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir l’ensemble des athlètes et organiser convenablement l’événement. Environ 2 000 chambres auraient été nécessaires pour loger tous les participants.

Pour le maire, Luc Boivin, la décision, difficile mais incontournable, était ainsi de se retirer des discussions.

« Qu’est-ce qu’on va léguer aux populations futures à la suite des Jeux? Il faut arriver à un constat. Est-ce que Saguenay est capable, à des coûts raisonnables, d’organiser les Jeux du Canada en 2031? La réponse logique est non. »

Selon la conseillère Joan Simard, la modification de plusieurs infrastructures devenait également impensable.

« Même si certains risques étaient gérables, les exigences globales confirment que nous devons d’abord renforcer nos actifs », ajoute-t-elle.

Une augmentation de 60 000 $ des frais de dépôt de candidature est également venue changer la donne pour le conseil.

Pour tenter d’appliquer un baume au cœur, Luc Boivin indique que Saguenay offrira son aide à la Ville de Québec pour tenir certaines disciplines, telles que le ski de fond, lors de son organisation des Jeux du Canada en 2027.