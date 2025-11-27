Une perquisition et trois arrestations à Chicoutimi

Le Groupe d'intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à une perquisition et trois arrestations le 20 novembre dernier, dans une résidence de l'arrondissement de Chicoutimi.

Sur place, les enquêteurs ont saisi plus de 10 000 comprimés de métamphétamine, près de 90 grammes de cocaïne, plus de 400 grammes de cannabis, près d'un demi-kilogramme de haschich, une centaine de bonbons au cannabis, plusieurs autres types de stupéfiants sous différentes formes ainsi que plus de 2 000 $ en devise canadienne.

Des trois suspects, une femme d'une cinquantaine d'années et un homme dans la vingtaine ont été libérés en attendant les procédures et ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de possession de stupéfiants. Le troisième suspect, Joel Bourget, 51 ans, a comparu et demeurera détenu. Des accusations ont été déposées contre lui, notamment pour possession de stupéfiant en vue d'en faire le trafic.

La population est invitée à communiquer avec le SPS pour signaler une activité suspecte ou criminelle observée. Ces renseignements peuvent être transmis de façon confidentielle au 418 699-6000 et via courriel à info.police@ville.saguenay.ca.