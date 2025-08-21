Enrick Corneau dans la cour des grands

Après avoir passé deux saisons avec l’équipe des Saguenéens de Chicoutimi, Enrick Corneau, natif de la région, gradue chez les Canadiens de Montréal. Il quittera bientôt ses fonctions actuelles pour rejoindre la Ligue nationale de hockey (LNH) à titre d’entraîneur vidéo.

« C’est avec beaucoup de fierté que je me joins à l’organisation des Canadiens de Montréal. Je suis excité de relever ce nouveau défi. Être dans la Ligue nationale a toujours été un rêve d’enfance. Je tiens à remercier Yanick Jean et tous les gens qui m’ont fait confiance à travers mon parcours », mentionne Enrick Corneau.

Enrick Corneau, âgé de 30 ans, occupait le poste d’entraîneur vidéo avec les Saguenéens depuis les deux dernières saisons. Originaire de Chicoutimi, il a fait ses premiers pas dans cette branche en 2016 avec les Inouk, maintenant l’Indigo de Granby, dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ), où il a évolué durant quatre saisons. À la suite d’un retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a accepté le poste d’entraîneur vidéo avec les Élites de Jonquière pour la saison 2022-23 avant de se joindre aux Sags en 2023-24.

« C’est sûr que les Saguenéens, ça représente beaucoup pour moi. Étant l’équipe de ma jeunesse, ils vont toujours avoir une place spéciale dans mon cœur. Je souhaite à tout le monde de faire partie d’une organisation comme celle des Saguenéens, les valeurs de l’équipe me suivront certainement tout au long de ma carrière. Les partisans et l’énergie dans le Centre Georges-Vézina sont des choses qui vont me manquer. »

Parallèlement, il a aussi été nommé entraîneur vidéo d’Équipe Canada Rouges lors du prochain Défi mondial des moins de 17 ans 2025, qui aura lieu du 31 octobre au 8 novembre prochain au Rath Eastlink Community Centre à Truro en Nouvelle-Écosse.

« C’est vraiment une fierté pour les Saguenéens de voir un membre de l’organisation, quelqu’un de Chicoutimi en plus, graduer vers la Ligue nationale. Enrick a été exemplaire tout au long de son passage à Chicoutimi. C’est quelqu’un qui travaille tellement fort et il est passionné par ce qu’il fait. Nous lui levons notre chapeau, il le mérite pleinement », témoigne le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Prendre les devants

Le sens de l’initiative que possède Enrick Corneau lui a permis de se développer un réseau de contacts à travers la Ligue nationale, la Ligue américaine ainsi qu’à travers la Ligue canadienne de hockey. Depuis les quatre dernières années, il se déplaçait de son plein gré au repêchage de la Ligue nationale afin d’assister à des rencontres données par des entraîneurs de la grande Ligue. Au dernier repêchage en présentiel à Vegas, il a présenté une conférence portant sur le programme Thunder, utilisé par les entraîneurs vidéo à travers les différents circuits.

Enrick Corneau s’est aussi impliqué dans le hockey régional à titre d’entraîneur, notamment avec Hockey féminin Sag-Lac ainsi que durant deux saisons (2020-21 et 2021-22) avec les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie M15 AAA.