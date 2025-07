Un nouveau départ pour la natation à Saguenay après la fusion

C’est une nouvelle page d’histoire qui s’ouvre pour la natation à Saguenay. Cet automne marquera le début officiel des activités du Club de natation Phoenix de Saguenay, né de la fusion des clubs de Jonquière, Chicoutimi et La Baie. Après deux années de préparation, les efforts communs des différentes équipes portent enfin leurs fruits.

À l’origine, cette fusion a été amorcée à la demande de la Ville de Saguenay, mais également dans un souci d’optimisation des ressources.

« Les entraîneurs qualifiés en natation sont rares. En unissant nos forces, on peut leur offrir de meilleures conditions », explique Alain Duchesne, président du nouveau club.

L’unification ne se limite pas à un changement administratif. Le Phoenix s’affiche désormais avec une toute nouvelle identité visuelle, avec un nouveau logo, de nouvelles couleurs, et de nouveaux uniformes. Tout a été repensé pour marquer cette nouvelle ère.

Toutefois, Duchesne est conscient, bâtir un sentiment d’appartenance ne se fera pas en un jour.

« Il va falloir du temps, des événements rassembleurs, un bon esprit d’équipe. »

Si le processus s’est déroulé sans difficultés majeures, il n’en demeure pas moins que certaines craintes existaient au départ.

« On s’attendait à ce que ce soit long et émotif. Mais finalement, tout le monde était prêt. On a bien travaillé ensemble et la Ville nous a bien encadrés pour éviter les erreurs du passé. »

Les nageurs resteront dans leur secteur

Concrètement, les habitudes des nageurs ne changeront pas drastiquement. Les jeunes continueront à s’entraîner dans leur secteur respectif, à Jonquière ou Chicoutimi, sauf pour certaines activités spéciales où les groupes pourraient être réunis.

Pour le volet sport-études, les jeunes de Chicoutimi s’entraîneront temporairement à Jonquière, la piscine du Cégep de Chicoutimi étant fermée pour le moment.

Du côté du personnel, l’équipe d’entraîneurs est déjà en place, mais il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l’impact de la fusion sur leur quotidien.

Concernant les inscriptions, celles-ci sont en hausse en sport-études, notamment grâce à une forte cohorte qui entre en secondaire 1 cet automne. Les inscriptions pour les cours réguliers se feront, elles, en août.

Malgré les ajustements à venir, l’enthousiasme est au rendez-vous.

« On sait que tout ne sera pas parfait dès le départ. Mais on va être à l’écoute, on va s’ajuster, et on va faire en sorte que ce club devienne une vraie fierté pour nos jeunes nageurs », conclut Alain Duchesne