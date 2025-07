Le flag football attire de plus en plus de jeunes et d’adultes dans la région 

La saison estivale de flag football bat son plein à Saguenay depuis le 25 juin avec le lancement des activités de NFL Flag, un programme qui ne cesse de gagner en popularité dans la région. Deux volets sont proposés cet été, chacun répondant à des besoins bien distincts, soit le développement compétitif d’un groupe d’élite et l’initiation au sport pour un plus grand nombre de jeunes.

« On a sélectionné dix de nos meilleurs espoirs pour former notre équipe compétitive. Ils participeront à des tournois régionaux, provinciaux et même nationaux », explique Guillaume Simard, directeur général de Football Saguenay.

À côté de cette équipe, une vaste cohorte de jeunes garçons et de filles participe à un volet axé sur l’apprentissage.

« On met l’accent sur les mécaniques de jeu, les règles, et surtout, on garde ça ludique. »

L’organisation mise aussi sur une approche multisports. Les matchs sont concentrés les mercredis soir, ce qui permet aux jeunes de pratiquer d’autres activités sportives durant l’été.

« Plusieurs de nos jeunes jouent aussi au soccer. On veut leur offrir de la flexibilité. »

Senior

Côté adultes, les ligues sénior sont également très populaires. La ligue féminine connaît une croissance fulgurante, doublant ses inscriptions en un an. La ligue est passée de quatre à huit équipes. Du côté masculin, quatre équipes sont toujours actives. Ce sont donc près de 150 joueurs et joueuses qui participent aux ligues sénior cette saison.

Cette popularité s’inscrit dans une tendance plus large.

« Le flag football est l’un des sports qui connaît la plus forte croissance au niveau scolaire. L’accessibilité du sport y est pour beaucoup, c’est peu coûteux, peu d’équipement, et il y a une ambiance sans pression. On est là pour le plaisir et pour accompagner les jeunes, pas pour leur mettre de la pression. »

Activités

Aucun tournoi n’est prévu pour l’été 2025, mais l’organisation planche déjà sur la mise en place d’un événement pour l’année prochaine, avec l’idée d’un tournoi regroupant des équipes juniors et seniors.

La saison estivale prendra fin à la fin juillet, mais la relance sera rapide. La saison d’automne débutera le 26 août et s’étirera jusqu’à la mi-octobre, une durée prolongée pour répondre à l’enthousiasme croissant.

Les inscriptions pour les jeunes demeurent ouvertes pendant toute la saison estivale, tandis que le secteur senior affiche presque complet, la formule étant principalement axée sur les inscriptions d’équipe.