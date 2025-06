Un vent de renouveau souffle sur le Club de golf Port-Alfred 

La saison est bien entamée au Club de golf Port-Alfred, malgré une météo capricieuse qui a ralenti l’achalandage des premières semaines. À la tête du club depuis ce printemps, le nouveau directeur général, Alexandre Lavoie, entend bien faire évoluer l’organisation, fort d’une passion pour le golf et d’une solide expérience en gestion.

Originaire du monde du génie civil en construction, où il œuvrait comme contrôleur financier, M. Lavoie a décidé de relever un tout nouveau défi en acceptant la direction générale du club.

« Je joue au golf depuis que j’ai 7 ou 8 ans. C’est un sport que j’aime profondément. Le poste représente pour moi une belle opportunité de contribuer activement au développement du club, autant dans la gestion des opérations que des ressources humaines et financières. »

Dès son arrivée, Alexandre Lavoie a structuré ses objectifs autour de trois grands axes.

D’abord, augmenter le membership, notamment chez les jeunes et les femmes, deux clientèles qu’il veut courtiser activement.

« On a une majorité de membres retraités, des hommes de 60 ans et plus. Mais on souhaite vraiment diversifier notre clientèle. »

Une collaboration a d’ailleurs été mise en place avec l’école secondaire des Grandes-Marées afin d’initier les jeunes au golf.

Ensuite, il souhaite améliorer les infrastructures du parcours, en mettant l’accent sur le drainage, l’irrigation et les sentiers.

Enfin, à plus long terme, M. Lavoie espère moderniser les installations d’accueil, dont le chalet principal.

Une saison bien remplie

Même si la pluie et le froid ont marqué le début de la saison, le club a déjà tenu quatre tournois, tous qualifiés de gros succès. Le calendrier s’annonce charger, avec une moyenne de trois à quatre événements par mois jusqu’à la fin de la saison.

Le membership connaît une légère hausse, principalement grâce à l’intérêt accru chez les jeunes golfeurs. Mais les visiteurs occasionnels, membres ou non, continuent d’affluer.

« Notre clientèle est très variée. On reçoit des gens de toute la région, mais aussi plusieurs visiteurs de l’extérieur. Les non-membres sont une partie importante de notre achalandage. »

Côté services, peu de nouveautés cette saison, mais le club consolide ses acquis. À noter tout de même la réouverture de la cantine entre les trous 10 et 11, fermée depuis la pandémie.