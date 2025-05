Les inscriptions au pickleball chez Intencité sont lancées 

Les inscriptions pour la saison estivale de pickleball chez Intencité Saguenay sont ouvertes. Après avoir attiré 200 joueurs l'an dernier, l'organisation s'attend à une affluence similaire cette année, représentant un tiers de sa clientèle hivernale, qui compte 600 joueurs.

« On est très heureux de ce qu’on réussit à avoir pour l’été, qui est comme une saison plus tranquille. Et 200 joueurs l’été, ça nous permet encore d’offrir une belle parité dans les ligues et que chaque joueur puisse être classé dans une catégorie qui lui convient bien », commente le coordonnateur des activités chez Intencité, Daniel Tremblay-Larouche.

Ce sera une grosse saison de pickleball cet été chez Intencité, puisque des essais se feront sur plusieurs petites choses, des nouveautés qui pourraient être introduites pour la saison d’automne prochain.

D’ailleurs, l’automne prochain, Intencité fera officiellement la passation de la gestion du pickleball au nouveau club de pickleball Saguenay, qui est installé dans les installations ici chez Intencité.

Avantage intérieur

Daniel Tremblay-Larouche est d’avis que tous les joueurs de pickleball gagneraient à s’inscrire chez Intencité afin de pouvoir pratiquer leur sport sur une base régulière, à l’abri des intempéries.

« Nous sommes le seul endroit dans la région à offrir du pickleball à l’année. Et ce n’est pas vrai que tout le monde veut jouer dehors l’été. Certains veulent continuer de jouer en intérieur, à l’abri du vent, de la température, de la chaleur, du vent, des intempéries… Quand il fait beau dehors, c’est difficile trouver un terrain, tout le monde sort pour jouer. Mais ici, tu as ta place régulière chaque semaine. Et ça n’empêche pas d’aller jouer dehors aussi le reste du temps ! »

Les inscriptions sont actuellement en cours sur la page Facebook d’Intencité pickleball.