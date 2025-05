Le début de la saison de golf à nos portes ! 

Malgré les derniers vestiges de l’hiver, l’ouverture de la saison de golf se profile à l’horizon. Sur des terrains encore marqués par le froid, les clubs s’apprêtent à reprendre du service. Entre préparation des parcours et fébrilité des golfeurs, tout indique que le retour sur les verts est imminent.

Au club de golf Saguenay Arvida, la date d’ouverture officielle n’est encore connue pour le moment, la neige recouvrant encore une partie du terrain. Toutefois, les verts sont déjà dégagés, eux qui ont été couverts d’une toile tout l’hiver. Les travaux sur les verts ont débuté, les équipes ayant commencé à y semer du gazon et mettre de l’engrais.

« On a de la récupération à faire encore sur un ou deux verts, mais rien de majeur. On s’attend à ce qu’on puisse ouvrir au moins les champs de pratique au début mai. Et d’ici la mi-mai, une ouverture complète du club », commente la directrice générale du club, Anne Mailly.

Cette dernière souligne que l’engouement pour la prochaine saison est très fort. Déjà, toutes les ligues et la majorité des tournois sociaux affichent complet.

« Pour le membership, ça va assez bien, on remarque une hausse de la clientèle jeunesse, ce qui est vraiment positif. Sinon, la majorité des membres de l’an dernier sont de retour, donc ça s’annonce une belle saison. »

Chicoutimi

Au club de golf de Chicoutimi, la date d’ouverture est aussi inconnue pour l’instant. Le directeur général, Carl Bouchard, s’attend à une ouverture entre le 9 et le 16 mai, ce qui est la moyenne des dernières années.

« On a encore pas mal de neige sur le terrain, mais nos verts sont sortis impeccables. Ils sont comme ils seraient un 1er juillet. Il reste à attendre que la neige fonde et que les terrains sèchent afin de lancer la saison. »

Ici, les champs de pratique n’ouvriront pas en avance. Ils ouvriront en même temps que l’ensemble des terrains.

Pour ce qui est du membership, c’est la stabilité qui règne au club. Avec quelques anciens membres qui quittent et de nouveaux joueurs qui rejoignent l’organisation, Carl Bouchard indique que le club devrait compter encore autour de 420 membres cette année.