Un hiver 2025 mémorable 

Alors que la saison de ski tire à sa fin, le Valinouët se prépare à conclure l’hiver en beauté, possiblement au terme de la fin de semaine de Pâques. Cette saison 2024-2025 aura été exceptionnelle à tous les égards, avec un enneigement généreux grâce aux nombreuses bordées reçues tout au long de l’hiver, et une météo clémente qui a permis aux skieurs de profiter pleinement des joies du plein air en montagne.

Avec la neige qui est encore bien présente dans la montagne, il est même permis de croire que la station pourrait ouvrir ses portes pour des journées de ski de printemps lors de la fin de semaine du 26 et 27 avril.

« On a vraiment eu des conditions extraordinaires cette saison. L’enneigement a été vraiment bon, et la neige est arrivée tôt en plus de ça. Au niveau du froid, on n’a pas eu de températures trop extrêmes, donc ç’a été super bien à ce niveau-là aussi », commente le directeur marketing et responsable aux communications pour le Valinouët, Stéphane Leblond.

Par le fait même, la clientèle a été au rendez-vous tout au long de l’hiver. La station a atteint des sommets en fréquentation, notamment lors de périodes charnières de l’hiver.

« On a connu notre meilleur achalandage des cinq dernières années à la montagne lors de la semaine de relâche. Il y a notamment eu une journée où on avait tellement de monde, je crois qu’il faut remonter au début de la station pour comparer l’achalandage de cette journée ! La période du temps des Fêtes a été très fort aussi. »

Plusieurs nouveaux utilisateurs ont été remarqués durant l’hiver sur la montagne. Mais selon Stéphane Leblond, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Avec le Mont Bélu qui était fermé, plusieurs skieurs se sont retournés vers le Valinouët pour la saison hivernale 2025.

Évènements

Plusieurs évènements et activités ont ponctué cette dernière saison hivernale, notamment le classique Défi ski Leucan, qui a été un gros succès encore une fois.

Le 15 mars aura été une journée marquante de cette saison, avec deux grosses activités tenues en même temps à la station. Les skieurs ont pu participer au Vali en neige, organisé par des étudiants en plein air de l’UQAC, de même qu’à la première édition d’un tournoi de volleyball.

« Pour l’ensemble de la saison et de nos activités, les gens font de bons commentaires. Ils sont heureux de leur hiver, et ils ont pu en profiter au maximum. »