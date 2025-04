Des cours de natation gratuits offerts aux jeunes cet été à Saguenay 

Cet été, la ville de Saguenay redonne un coup de pouce aux jeunes en proposant des cours de natation gratuits dans trois de ses piscines extérieures à Chicoutimi-Nord, à La Baie et Jonquière. L’objectif est d’offrir à la jeunesse l’opportunité d’apprendre à nager, favorisant ainsi la sécurité aquatique tout en encourageant une activité physique estivale accessible à tous.

Ces cours, qui débuteront après la fête du Canada le 1er juillet, seront offerts à la piscine Alcide-Reid de Jonquière, St-Alexis à La Baie ainsi qu’à la nouvelle piscine présentement en construction à Chicoutimi-Nord. Ce sont toutes les trois des piscines extérieures chauffées.

Ce sera le deuxième été durant lequel des cours gratuits destinés aux jeunes de 6 à 10 ans seront offerts sur le territoire de Saguenay. L’an dernier, la Ville avait lancé ce projet pilote dans deux piscines de son territoire. Le projet avait connu beaucoup de succès, attirant une trentaine de jeunes au total.

Ce sont à nouveau une trentaine de jeunes par piscine qui pourront bénéficier de ce service cet été.

« La priorité est donnée aux jeunes d’Entraide jeunesse ainsi qu’Accès loisirs. Ensuite, on va permettre au grand public d’inscrire leurs jeunes. On aimerait ouvrir ça à plus de jeunes, mais on manque de temps et de personnel. On ne peut pas enlever trop d’heures de disponibilités des piscines extérieures à la population non plus », indique le conseiller municipal et président de la Commission des sports à Saguenay, Michel Thiffault.

Les cours auront lieu 4 soirs par semaine pendant deux semaines.

Question de sécurité

En proposant des cours de natation gratuits sur le territoire, Michel Thiffault souhaite lancer le message aux parents qu’il est plus qu’important que leurs enfants apprennent la nager.

« Les jeunes doivent apprendre les bases, ils doivent savoir nager. C’est un beau sport, mais surtout, c’est une question de survie. Tout le monde doit être capable de se débrouiller dans l’eau, un accident peut tellement vite arriver. On est dans une région en plus avec tellement de cours d’eau et de lacs, en plus de toutes les piscines. »

Il espère ainsi que cette initiative incite plus de parents à inscrire leurs jeunes à des cours de natation.