Le Club de compétition de ski alpin du Mont-Fortin est en belle progression. En plus de voir son nombre de skieurs augmenter cette année, le club compte pour la première fois depuis plusieurs années sur des athlètes U16 de deuxième année.

Selon la présidente du club, Kathleen Gouin, l’esprit de communauté entre les skieurs a un impact important sur le développement du club et les performances des athlètes.

« On sent que les skieurs se rendent compte que nous n’avons pas besoin d’être un gros club ou d’avoir une grosse montagne pour nous démarquer. L’esprit d’équipe s’est grandement développé et c’est très fort maintenant. On sent que les jeunes ont du plaisir ensemble et qu’ils veulent continuer de skier ensemble également », mentionne Kathleen Gouin.

Cet esprit d’équipe a permis au club de garder dans ses rangs quelques skieurs U16 qui en seront à leur deuxième année dans cette catégorie. Cela faisait plusieurs années que les skieurs U16 quittaient le club après leur première année dans cette classe.

« Ça fait en sorte que le club peut se démarquer davantage dans les compétitions, et que nous sommes mieux représentés à celles-ci. »

D’ailleurs, la présidente du club indique que le taux de participation aux compétitions a augmenté dans toutes les catégories cet hiver.

« L’esprit d’équipe y est pour beaucoup. Nous avons aussi de super belles conditions hivernales cette année, ce qui nous permet d’offrir beaucoup d’entrainement. Ça donne plus de confiance à nos jeunes, qui sont prêts à aller en compétition. »

Le club compte également sur un nouvel entraineur-chef en la personne de Léo-Pier Doré. Il est un ancien skieur du club, et il arrive avec une nouvelle vision intéressante selon Kathleen Gouin.

Développement

Vu le nombre de skieurs plus âgés qui sont restés membres du club cette année, peu de publicité a été faite avant la saison afin d’attirer de nouveaux skieurs U8.

« On a quelques petits nouveaux qui nous ont rejoints tout de même cette année, mais on veut garder un bon ratio de skieurs par entraineur. Mais l’an prochain, on va certainement travailler plus sur le recrutement pour se bâtir une relève. »

La présidente du club croit d’ailleurs que le nouveau tapis installé au Mont-Fortin pour remonter la pente pourrait permettre d’attirer un peu plus de jeunes.