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Mardi, 28 avril 2026

Faits divers

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Service de travail de rue

Un homme arrêté par la police de Saguenay après une agression

Émile Boudreau
Le 28 avril 2026 — Modifié à 08 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un homme a été arrêté vendredi dernier par le Service de police de Saguenay (SPS) relativement à des voies de fait qui auraient été commises au Service de travail de rue de Chicoutimi, rapporte Radio-Canada. L’individu aurait frappé un intervenant au visage après être entré dans les locaux de l’organisme communautaire.

Selon le Service de travail de rue de Chicoutimi, la même personne serait également liée à plusieurs actes de vandalisme visant des organismes communautaires. En plus des locaux du Service de travail de rue, la Soupe populaire de Chicoutimi, le Café-jeunesse de Chicoutimi ainsi que de la halte climatique de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi ont subi des dommages.

De la peinture noire en aérosol a notamment été vaporisée sur les portes et les fenêtres de ces établissements. Des fenêtres ont aussi été fracassées au Café-jeunesse et à la halte climatique, entraînant des dégâts matériels importants.

En ce qui concerne l’agression, l’intervenant atteint n’a pas eu besoin de soins hospitaliers. L’incident a toutefois profondément ébranlé l’équipe sur place. L’organisme a indiqué qu’il s’agissait d’un événement exceptionnel, l’équipe n’ayant jamais été confrontée auparavant à une agression physique de cette nature. Par mesure de précaution, le Service de travail de rue de Chicoutimi avait fermé ses portes jusqu’à aujourd’hui.

La police de Saguenay confirme qu’un dossier concernant les voies de fait a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). L’homme arrêté n’aurait pas encore comparu devant le tribunal. Il a été libéré sous promesse de comparaître et assorti de conditions à respecter. Quant aux actes de vandalisme, le SPS indique que l’enquête est toujours en cours afin de faire toute la lumière sur les événements.

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