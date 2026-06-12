Nouveau type d’alerte lancée par le Service de police de Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) met en place un nouveau mécanisme d’alerte visant à mieux protéger les personnes vulnérables : l’Alerte Silver.

Ce type d’alerte s’adresse principalement aux situations impliquant la disparition de personnes de plus de 65 ans, avec des troubles neurocognitifs majeurs, lorsque leur sécurité ou leur vie peut être compromise et que leur état nécessite une localisation rapide.

L’Alerte Silver permettra une diffusion rapide et ciblée d’informations auprès du public, notamment par l’entremise des médias et des plateformes numériques, afin de mobiliser la population et d’augmenter les chances de retrouver la personne dans les meilleurs délais. L’ensemble des médias assureront donc une diffusion efficace de ces avis lorsque la situation l’exigera. Au moment du déclenchement d’une alerte Silver, les informations pertinentes comme la description de la personne, les circonstances et le secteur, etc. seront transmises sans délai.