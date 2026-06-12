SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 12 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 35s

Nouveau type d’alerte lancée par le Service de police de Saguenay

Le 12 juin 2026 — Modifié à 11 h 22 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le Service de police de Saguenay (SPS) met en place un nouveau mécanisme d’alerte visant à mieux protéger les personnes vulnérables : l’Alerte Silver.

Ce type d’alerte s’adresse principalement aux situations impliquant la disparition de personnes de plus de 65 ans, avec des troubles neurocognitifs majeurs, lorsque leur sécurité ou leur vie peut être compromise et que leur état nécessite une localisation rapide.

L’Alerte Silver permettra une diffusion rapide et ciblée d’informations auprès du public, notamment par l’entremise des médias et des plateformes numériques, afin de mobiliser la population et d’augmenter les chances de retrouver la personne dans les meilleurs délais. L’ensemble des médias assureront donc une diffusion efficace de ces avis lorsque la situation l’exigera. Au moment du déclenchement d’une alerte Silver, les informations pertinentes comme la description de la personne, les circonstances et le secteur, etc. seront transmises sans délai.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Bloc Québécois dénonce de « nouveaux obstacles administratifs »
Publié à 15h59

Le Bloc Québécois dénonce de « nouveaux obstacles administratifs »

Les députés du Bloc Québécois Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe tirent la sonnette d’alarme quant à l’avenir du financement de nombreux organismes et clubs d’aînés de la région. Selon eux, de « nouveaux obstacles administratifs » liés au programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés compromettent la capacité de ces groupes à poursuivre ...

LIRE LA SUITE

Les modalités précisées pour la pêche scientifique au bar rayé
Publié à 11h00

Les modalités précisées pour la pêche scientifique au bar rayé

Les modalités entourant la pêche scientifique au bar rayé dans le Saguenay sont désormais connues. Cette initiative vise à mieux comprendre cette espèce réintroduite dans le fleuve Saint-Laurent au début des années 2000, rapporte Radio-Canada. De juin à octobre, un tirage sera effectué chaque mois afin de désigner un pêcheur par secteur parmi les ...

LIRE LA SUITE

Première pelletée de terre pour le nouveau skatepark de Jonquière
Publié hier à 15h44

Première pelletée de terre pour le nouveau skatepark de Jonquière

Le maire de Saguenay, M. Luc Boivin, et les différents conseillers municipaux de l’arrondissement de Jonquière ont effectué, ce jeudi 11 juin, la première pelletée de terre symbolique du nouveau parc de planche à roulettes du parc Jean-Allard. Le projet, qui représente un investissement de 895 000 $, devrait être complété d’ici la fin du mois ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES