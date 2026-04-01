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Dimanche, 05 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 10s

Fermeture prolongée du Point de service local de La Baie

Émile Boudreau
Le 01 avril 2026 — Modifié à 07 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean informe la population que le Point de service local (PSL) de La Baie demeurera fermé aujourd’hui, prolongeant ainsi l’interruption de services amorcée le mardi 31 mars.

Durant cette période, les usagers sont invités à reporter tout prélèvement jugé non urgent à une date ultérieure. Les personnes qui avaient déjà un rendez-vous planifié sont priées de ne pas se présenter au PSL. Elles seront contactées par le CIUSSS afin de procéder à la replanification de leur rendez-vous.

Pour toute situation nécessitant un prélèvement urgent, la clientèle est dirigée vers l’Hôpital de La Baie, où les services demeurent accessibles.

Le CIUSSS précise que cette interruption de services est causée par une situation hors de son contrôle. La reprise des activités régulières du Point de service local de La Baie est prévue pour le jeudi 2 avril 2026.

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