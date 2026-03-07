SUIVEZ-NOUS

Samedi, 07 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 42s

Conditions routières difficiles en raison de la pluie verglaçante

Roger Lemay
Le 07 mars 2026 — Modifié à 12 h 31 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

La chaussée est glissante à plusieurs endroits aujourd’hui dans la région.

Une sortie de route force d’ailleurs la fermeture de la sortie vers la rue Saint-Hubert sur l’autoroute 70, dans l’arrondissement de Jonquière. Un camion-citerne a glissé dans la courbe et s’est retrouvé sur le côté et le conducteur a été légèrement blessé.

D’autres sorties de route ont aussi eu lieu plus tôt samedi matin dont l’une à Alma sur l’avenue du Pont Nord. Deux incidents sont aussi survenus à Hébertville, dans le secteur de Saint-Bruno. Un véhicule s’est retrouvé sur le terre-plein sur la route 170 vers 7 h 15 et un autre véhicule est entré en collision avec un poteau, toujours sur la route 170, près du 8e Rang Sud.

Heureusement ces accidents n’ont fait aucun blessé. Un avertissement de pluie verglaçante est toujours en vigueur pour l’ensemble du territoire. Les facilités telles que les patinoires municipales sont fermées et les clubs de motoneige invitent leurs membres à éviter les sentiers pour les préserver autant que possible.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermetures de certaines installations hivernales à Saguenay
Publié hier à 9h00

Fermetures de certaines installations hivernales à Saguenay

La Ville de Saguenay prévient les citoyens que les patinoires extérieures ainsi que les anneaux de glace pourraient être fermés sans préavis au cours de la fin de semaine en raison du redoux et des précipitations attendues. Les fermetures pourraient entrer en vigueur dès ce soir. Comme il sera difficile d’annoncer à la pièce quelles ...

LIRE LA SUITE

Une personne hospitalisée après une collision sur le boulevard Talbot
Publié le 2 mars 2026

Une personne hospitalisée après une collision sur le boulevard Talbot

Une collision survenue en fin d’avant‑midi lundi a perturbé la circulation sur le boulevard Talbot, à l’intersection du chemin Saint‑Paul, dans le secteur de Laterrière. Selon les informations rapportées par Radio‑Canada, l’impact s’est produit à proximité des installations du Groupe Forestra. Le Service de police de Saguenay (SPS) confirme ...

LIRE LA SUITE

Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest
Publié le 27 février 2026

Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest

La Ville de Saguenay annonce que des travaux de forages géotechniques entraîneront la fermeture de la voie de droite du boulevard du Royaume Ouest, en direction ouest, du dimanche 1er mars au vendredi 6 mars. Le chantier sera localisé entre les numéros civiques 735, où se trouve Portes de garage Saguenay Balzac, et 1255, à la hauteur de Caouette ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES