SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 57s

Taxes municipales

Saguenay met en garde contre une nouvelle vague d’appels frauduleux

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 10 h 45 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay lance un appel à la vigilance après que plusieurs citoyens eurent rapporté avoir reçu des appels frauduleux concernant le paiement de leurs taxes municipales.

Selon la municipalité, des résidents ont été contactés par des individus utilisant un numéro masqué et affirmant que leur premier versement de taxes n’avait pas été effectué. Au cours de ces appels, les fraudeurs vont jusqu’à mentionner le solde exact du compte de taxe — une information que l’on peut consulter en ligne — avant de réclamer un paiement immédiat en leur communiquant un numéro de carte de crédit.

La Ville a découvert le stratagème grâce à des citoyens qui ont rapidement signalé la situation au Service des finances ainsi qu’au Service de police de Saguenay. Les autorités municipales invitent d’ailleurs l’ensemble de la population à continuer de rapporter ce type d’incident et de ne jamais donner de renseignements personnels à des gens non identifiés.

Saguenay rappelle qu’elle ne contacte jamais les contribuables par téléphone pour demander un paiement. Les comptes de taxes sont transmis exclusivement par envoi postal ou via le portail en ligne officiel de la Ville. De plus, la municipalité souligne qu’elle n’accepte pas les paiements par carte de crédit pour ce type de transaction. Les citoyens doivent plutôt s’acquitter de leur solde auprès de leur institution financière ou directement à la Ville, par chèque ou mandat-poste.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le maire Luc Boivin fait le bilan
Publié à 20h07

Le maire Luc Boivin fait le bilan

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a profité ce jeudi d’un conseil extraordinaire de l’arrondissement de Chicoutimi en matinée pour inviter les membres des médias pour un retour sur ses 100 premiers jours comme premier magistrat de la ville et pour présenter les projets qui seront mis de l’avant dans les prochains mois. Luc Boivin a abordé en ...

LIRE LA SUITE

En production dans les prochaines semaines
Publié à 19h30

En production dans les prochaines semaines

Dans les prochaines semaines, des travailleurs de la société Rio Tinto devraient produire les premiers lingots d'aluminium dans 96 nouvelles cuves, prévues dans le projet d’agrandissement des cuves AP-60. Selon le Quotidien, la multinationale avait annoncé un projet de 1,9 G$ en 2023, qui voulait ajouter 96 cuves de technologies AP-60 au sein de ...

LIRE LA SUITE

Soutien au Service de police de Saguenay
Publié à 18h30

Soutien au Service de police de Saguenay

Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement clair à lutter contre les violences sexuelles. Afin de soutenir les capacités d’intervention du Service de police de Saguenay, le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, ainsi que le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, annoncent des moyens ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES