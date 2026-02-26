Saguenay met en garde contre une nouvelle vague d’appels frauduleux

La Ville de Saguenay lance un appel à la vigilance après que plusieurs citoyens eurent rapporté avoir reçu des appels frauduleux concernant le paiement de leurs taxes municipales.

Selon la municipalité, des résidents ont été contactés par des individus utilisant un numéro masqué et affirmant que leur premier versement de taxes n’avait pas été effectué. Au cours de ces appels, les fraudeurs vont jusqu’à mentionner le solde exact du compte de taxe — une information que l’on peut consulter en ligne — avant de réclamer un paiement immédiat en leur communiquant un numéro de carte de crédit.

La Ville a découvert le stratagème grâce à des citoyens qui ont rapidement signalé la situation au Service des finances ainsi qu’au Service de police de Saguenay. Les autorités municipales invitent d’ailleurs l’ensemble de la population à continuer de rapporter ce type d’incident et de ne jamais donner de renseignements personnels à des gens non identifiés.

Saguenay rappelle qu’elle ne contacte jamais les contribuables par téléphone pour demander un paiement. Les comptes de taxes sont transmis exclusivement par envoi postal ou via le portail en ligne officiel de la Ville. De plus, la municipalité souligne qu’elle n’accepte pas les paiements par carte de crédit pour ce type de transaction. Les citoyens doivent plutôt s’acquitter de leur solde auprès de leur institution financière ou directement à la Ville, par chèque ou mandat-poste.