Interruption du service de radiographie à l’Hôpital de Jonquière

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population que les services de radiographie de l’Hôpital de Jonquière seront exceptionnellement inaccessibles pour les besoins externes le jeudi 26 février 2026.

Selon le CIUSSS, cette interruption est nécessaire afin de procéder à des travaux de maintenance préventive sur un appareil de radiographie. Ces travaux seraient indispensables pour assurer la qualité et la sécurité des examens offerts à la population.

Aucun usager externe ne pourra donc être reçu pour des examens de radiographie durant cette journée. Les examens urgents pourront toutefois être réalisés sur un deuxième appareil pour la durée des travaux. Les examens de radiographie prescrits par un médecin devront aussi être remis à un autre moment.

Le CIUSSS confirme que les services réguliers de radiographie reprendront dès le lendemain, le 27 février 2026.