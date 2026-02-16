Ottawa nomme sa négociatrice commerciale en chef auprès des États-Unis

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui la nomination de Janice Charette au poste de négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis.

Forte de plus de quarante ans d’expérience en politiques publiques et en diplomatie, notamment à titre de greffière du Conseil privé et haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, elle sera amenée à jouer un rôle central dans les discussions commerciales bilatérales avec les États-Unis

Dans ses nouvelles fonctions, Janice Charette travaillera en étroite collaboration avec l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark Wiseman. Elle conseillera directement le premier ministre ainsi que le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, notamment à l’approche du prochain examen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), prévu le 1er juillet 2026.

Durant le cadre de cet examen, les enjeux seront de taille, la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis étant l’une des plus importantes au monde. Chaque jour, plus de 3,5 milliards de dollars en biens et services traversent la frontière. Par ailleurs, plus de 85 % des marchandises échangées entre les deux pays sont exemptes de droits de douane grâce à l’ACEUM, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 pour une durée de 16 ans.