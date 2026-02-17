SUIVEZ-NOUS

Mardi, 17 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 8 s

Cabinet du maire Luc Boivin

Un surplus financier pour les organismes?

Le 17 février 2026 — Modifié à 13 h 23 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le cabinet du maire de Saguenay, Luc Boivin, coûte peut-être un peu plus cher aux contribuables, mais les organismes pourraient tout de même bénéficier d’un surplus.

La porte-parole du Cabinet Boivin, Agathe Cagin, explique d’abord que les salaires permettant le plein fonctionnement du Cabinet atteignent 847 000 $, sur un budget prévu de 1,3 M$. Si jamais il y a surplus, il sera redistribué sous forme de dons aux organismes, qui pourront réclamer une « part de gâteau » au moment opportun en postulant sur le site de la ville. 

Rappelons aussi que la structure du Cabinet du marie Boivin ne peut s’apparenter aux cabinets précédents, puisque des postes ont été abolis et que d’autres ont été créés.

À titre d’exemple, trois nouveaux postes créés sont ceux d’attaché politique par arrondissement. Mélanie Côté (Chicoutimi), Yanick Boily (Jonquière) et Véronique Harvey (La Baie) qui reçoivent un salaire de 75 000$ chacun. Rappelons qu’il y a quelques mois, le maire Luc Boivin avait expliqué pouvoir payer l’enveloppe globale de 225 000 $ de ces trois nouveaux postes à même le budget qui était autrefois alloué au cabinet de l’opposition formée par l’ERD. Comme il n’y a plus d’opposition, le montant de plus de 300 000 $ a été rapatrié au Cabinet du maire.

Ajoutons aussi que le maire Boivin a plutôt choisi un attaché politique, Pascal Tremblay, un adjoint exécutif, Jean-François Boivin, et l’avocat Claude Lemieux, ce dernier ayant notamment justifié sa présence dans le récent règlement à l’amiable dans la cause de l’ex-greffière Caroline Dion. 

Le maire Boivin promet aussi qu’en terme d’efficacité de son équipe constituée, Saguenay « verra arriver des millions sur son territoire ».

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une saison record au Québec en 2025
Publié à 14h00

Une saison record au Québec en 2025

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dresse un bilan particulièrement positif de la saison 2025 de chasse à l’orignal au Québec. Les données dévoilées témoignent d’une année marquante, avec un taux de succès qui surpasse plusieurs records établis au cours de la dernière ...

LIRE LA SUITE

Les conséquences directes des problèmes de Cuba
Publié à 13h00

Les conséquences directes des problèmes de Cuba

Il faudra plonger votre main plus profondément dans votre portefeuille si vous désirez vous rendre dans une destination soleil dans les prochains mois. Les multiples problèmes vécus à Cuba, dont le manque de personnel et la pénurie d’essence, font que plusieurs clients d’agences de voyages font des pieds et des mains pour faire relocaliser en ...

LIRE LA SUITE

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance un nouveau balado
Publié à 12h00

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance un nouveau balado

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean propose une nouvelle façon d’informer et de sensibiliser la population de la région avec le lancement de Discussions de corridors, un balado entièrement dédié à la santé et aux services sociaux. À travers une série d’entretiens avec des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES