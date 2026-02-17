Une saison record au Québec en 2025

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dresse un bilan particulièrement positif de la saison 2025 de chasse à l’orignal au Québec. Les données dévoilées témoignent d’une année marquante, avec un taux de succès qui surpasse plusieurs records établis au cours de la dernière décennie.

Pour l’ensemble du Québec, le taux de succès de chasse au mâle adulte atteint 8,3 % par permis, un sommet jamais enregistré pour une année permissive — celles où la réglementation permet la récolte des mâles, des femelles et des veaux. Ce résultat représente une hausse de 0,7 % par rapport à 2023 et dépasse également la moyenne des deux dernières années permissives (2021 et 2023). Le précédent record, établi en 2015 avec 8 %, est ainsi officiellement dépassé.

Certaines régions se sont particulièrement distinguées, dont la zone 28, qui couvre la majorité du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le taux de succès y frôle les sommets avec 16 %, confirmant la vigueur du cheptel dans cette partie du Québec. Ce sont les zones de chasse 1 (Gaspésie) et 2 (Bas-Saint-Laurent) enregistrent les meilleurs résultats, avec des taux de succès par permis de 20 % et 25 %, respectivement.

La récolte totale au Québec pour l’année 2025 s’établit donc à 24 858 orignaux, dont 14 078 mâles adultes, 8 735 femelles adultes et 2 045 veaux. Il s’agit d’une augmentation de 9,4 % par rapport à l’année permissive 2023.

Un cheptel stable à l’échelle provinciale

Malgré une récolte plus élevée en 2025, les indicateurs de suivi de la population démontrent que le cheptel d’orignaux demeure relativement stable au Québec. Cette stabilité contribue à rassurer tant les gestionnaires que les chasseurs quant à la pérennité de l’espèce.

Rappelons que de nouvelles modalités de chasse découlant du nouveau plan de gestion de l'orignal annoncées en décembre dernier entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. Ces ajustements visent à assurer la pérennité de l'espèce tout en maintenant des possibilités de chasse attrayantes pour les chasseurs, à mieux adapter la gestion aux réalités régionales et, dans la mesure du possible, à simplifier la réglementation.