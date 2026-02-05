Najat Tremblay, directrice générale du Camping Jonquière

C’est le 1er janvier dernier que la conseillère municipale Najat Tremblay, qui poursuit actuellement un deuxième mandat pour la Ville de Saint-Honoré, est devenue la nouvelle directrice générale du Camping Jonquière. Un rôle qu’elle apprivoise tranquillement mais sûrement, avec la volonté de faire du lieu un véritable paradis pour les familles.

« J’ai été intéressée par le poste durant la dernière campagne électorale. Toutefois, après avoir postulé, je me suis demandé pourquoi je l’avais fait, surtout qu’on parle d’un camping. Je savais ce que je recherchais comme fonction, et quand j’ai constaté que le camping était géré par un conseil d’administration de Ville Saguenay, j’ai compris pourquoi je voulais faire ça. C’est structuré, puis je vois ça vraiment comme une belle expérience et comme une opportunité de mettre mes connaissances à profit », raconte Mme Tremblay.

Celle qui est également mère de famille trouvait que ce nouveau rôle s’accordait à merveille avec celui d’élue municipale. Même que quelques similarités rejoignaient les deux fonctions, ce qui ne la laissait pas sans aucun bagage pour commencer.

« Il y a le côté de l’urbanisme, les loisirs, le budget, les projets et bien sûr la clientèle. Je combine donc à la fois mon expérience en gestion entrepreneurial et celle de conseillère, ce que j’aime particulièrement », ajoute Najat Tremblay.

Évidemment, la transition se veut harmonieuse entre la nouvelle directrice générale et sa prédécesseuse, Manon Normandeau, en poste depuis 2021. Le transfert aura officiellement lieu dans deux semaines.

« Ça se fait en douceur et en confiance, tout le monde est encore disponible pour moi. C’est rassurant. Mais je suis déjà en place, et ma vision est claire. Je suis en train de me construire une équipe autour de moi et des rencontres ont déjà lieu avec les membres du conseil d’arrondissement de Jonquière ainsi qu’avec des ingénieurs pour des projets à venir. Je suis très engagée et impliquée à l’heure actuelle. »

Des objectifs ciblés

Najat Tremblay concède qu’une foule d’idées fourmillent dans son esprit pour bonifier ou ajouter certains attraits pour les familles au Camping Jonquière. Quelques priorités se taillent toutefois une place en tête de liste.

« Je vais prioriser la modernisation du réseau électrique. Je me donne comme mandat, d’ici deux ans, de l’améliorer, parce qu’il est devenu un peu désuet avec le temps. En ce qui concerne l’ambiance, ça va être de dynamiser les aires de jeux pour enfant, pour créer des moments inoubliables », rapporte-t-elle.

Afin de faire évoluer le camping pour le mieux, un sondage de satisfaction a été publié sur la page Facebook officiel de l’organisation. Ce dernier a reçu plus d’une centaine de réponses de la part de campeurs saisonniers et visiteurs. La principale intéressée prendra donc le pouls de la population jusqu’à la fin de la saison, soit en septembre, afin de répondre aux nombreuses demandes et besoins.

Trouver l’équilibre

En plus d’être nouvellement directrice générale du Camping Jonquière et conseillère municipale, Najat Tremblay est également propriétaire et fondatrice de la clinique Massolates à Chicoutimi, qui propose des séances de massage thérapeutique et thaïlandais, des cours de Pilates et des ateliers de développement personnel. Pour arriver à gérer ces trois rôles, elle a dû tirer un trait sur l’un des services qu’elle offrait via son entreprise, afin de trouver un équilibre de vie sain pour sa famille.

« C’est vraiment important pour moi d’avoir cet équilibre-là. Tout s’aligne très bien jusqu’à maintenant », assure-t-elle.