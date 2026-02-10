Nettoyage en cours après l'explosion du dôme de Granule 777

L’entreprise Granule 777 assure que les opérations de nettoyage se déroulent rondement au port de Saguenay, près de deux mois après l’explosion d’un de ses dômes de granules de bois, rapporte Radio‑Canada.

Une épaisse fumée blanche, visible lundi depuis l’autre rive du Saguenay, à Saint‑Fulgence, est un signe que le processus avance comme prévu, soutient l’entreprise.

Rappelons qu’un dôme de granules de bois de l’entreprise avait explosé le 2 décembre dernier, alors qu’un feu couvait à l’intérieur depuis le 17 novembre. Sept pompiers avaient été dépêchés sur les lieux, mais personne n’avait été blessé lors de l’explosion. Depuis, l’incendie continue de couver, malgré les travaux de nettoyage.

Enquête de la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) poursuit actuellement son enquête pour déterminer les causes exactes de l’incident. Pour sa part, Granule 777 affirme collaborer pleinement avec les autorités municipales.