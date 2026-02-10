Le Parti libéral du Québec réclame une commission parlementaire

La porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications, Madwa‑Nika Cadet, presse le gouvernement québécois de se saisir rapidement des enjeux entourant l’intelligence artificielle (IA) dans le milieu médiatique.

La députée a fait parvenir à la Commission de la culture et de l’éducation une demande de mandat d’initiative afin de tenir une commission parlementaire sur la question après avoir pris connaissance de l'existence d'articles d'apparence médiatique générés par l’IA.

La députée souhaite que la commission se penche particulièrement sur les impacts éthiques de l’IA sur l’écosystème médiatique et la profession journalistique, notamment en matière de droits d'auteur, afin de brosser un portrait clair de la situation et d'élaborer des pistes de solution.

« Bien que l'intelligence artificielle puisse comporter de nombreux bénéfices en matière de productivité, nous devons tout de même demeurer prudents face aux possibles dérives, notamment dans l'espace médiatique. Des articles ou des citations créées de toutes pièces qui seraient rapportées dans les médias représentent une menace à une juste information offerte à la population. », a déclaré la députée libérale.