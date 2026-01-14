Les pêcheurs raisonnables sur la consommation d'alcool

Poursuivant leur croisade contre l’alcool au volant, et profitant de l’embarquement des cabanes à pêche sur les glaces de La Baie, les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont tenu mardi soir un barrage routier, visant à détecter les possibles cas de conduite avec facultés affaiblies.

C’est ainsi que 26 véhicules ont été vérifiés. Sur le lot, six conducteurs ont passé de manière aléatoire par l’appareil de détection approuvé (ADA). Aucun n’a été pris en défaut.

Le message semble donc mieux passer du côté des autorités, alors que la semaine dernière, onze personnes ont été interceptées dans la même semaine, et que l’arrestation du député François Tremblay pour conduite avec facultés affaiblies continue de défrayer la manchette.