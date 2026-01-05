Grave collision sur la route 172 : Une femme perd la vie

Une femme âgée de la soixantaine est décédée à la suite de la violente collision survenue ce matin sur la route 172 entre Saint-Ambroise et Saint-Nazaire, a annoncé Radio-Canada.

La sexagénaire dont le décès vient d'être confirmé était seule au volant de son véhicule lorsqu'elle en aurait perdu le contrôle pour se retrouver dans la voie inverse, provoquant l’impact.

Deux autres personnes ont été blessées dans l'accident, soit les occupants du second véhicule. Leurs blessures seraient toutefois mineures et on ne craindrait pas pour leur vie, indique la SQ.

La circulation a entièrement été rétablie sur la route 172.