Une clinique d’apnée du sommeil voit le jour à Jonquière

Après Alma et Chicoutimi, voilà que Jonquière se retrouve aussi avec une clinique d’apnée du sommeil, les besoins étant en constante croissance sur le territoire. C’est une inhalothérapeute du nom de Paméla Tremblay qui a décidé, il y a deux mois, de s’installer au 2351 rue Saint-Dominique afin de pouvoir prodiguer ses services.

L’entreprise Inhalox propose de nombreux services spécialisés et adaptés aux besoins du patient, dont un examen diagnostique de l’apnée du sommeil, une consultation, le renouvellement ou l’achat d’un nouvel appareil et les accessoires, ainsi qu’une prise en charge avec un accompagnement tout au long du traitement.

« Pour ma part, j’ai travaillé à Alma et à Chicoutimi et je côtoyais souvent des patients de Jonquière qui devaient se déplacer à ces deux autres endroits pour recevoir des soins. Pour certains, il s’agissait d’un inconvénient, donc le besoin était vraiment présent. Dans ma carrière, j’étais aussi rendu à un stade où de nouveaux défis m’attendaient, ce pourquoi j’ai décidé d’ouvrir ma propre clinique », mentionne Paméla Tremblay.

De pouvoir profiter d’une telle offre à proximité veut également dire pouvoir consacrer du temps à améliorer sa qualité de vie et son sommeil, une mission que se donne Mme Tremblay avec Inhalox.

« Je le fais vraiment pour la santé et le bien-être de mes patients. Souvent, les personnes qui font de l’apnée du sommeil ont ce trouble depuis toujours, mais ne s’en rendent compte seulement lorsqu’elles sont plus vieilles », explique-t-elle.

De ce fait, les gens qui se posent des questions peuvent directement se rendre à la clinique de Jonquière. Le test diagnostic pourra alors être proposé.

« On leur prête un appareil qu’ils pourront utiliser à la maison le soir même. Le lendemain, ils nous retournent le test, que je vais analyser en compagnie du pneumologue. Si le diagnostic pour l’apnée du sommeil se confirme, on possède tout l’équipement nécessaire et les accessoires à l’achat », explique Mme Tremblay. Elle ajoute toutefois qu’avant de pouvoir passer un examen de la sorte, une prescription doit être fournie par un médecin de famille. Inhalox peut pourvoir jusqu’à deux appareils par jour pour des examens.

Paméla Tremblay est pour l’instant seule dans ce projet. Selon le besoin et la demande, une secrétaire et d’autres inhalothérapeutes pourraient s’ajouter à titre d’employés.