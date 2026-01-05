La vie d’un des conducteurs en danger

Une violente collision frontale entre deux véhicules a fait trois blessés, dont un grièvement, ce matin sur la route 172 entre Saint-Ambroise et Saint-Nazaire, rapporte Radio-Canada.

Selon la Sûreté du Québec, l’un des véhicules aurait perdu le contrôle aux alentours de 9h avant de se retrouver dans la voie inverse, provoquant l’impact.

On craint pour la vie de l’un des conducteurs, qui a été transporté d’urgence au centre hospitalier. Les occupants de l’autre voiture ont également été hospitalisés, mais leurs blessures seraient mineures.

L’accident s’est produit au kilomètre 225, entre le deuxième chemin du lac Ambroise et celui du lac Vert. La circulation a été complètement interrompue sur la route 172 dans ce secteur.