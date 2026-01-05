Un conducteur pris dans un banc de neige avec les facultés affaiblies

C’est un appel logé par un citoyen auprès du Service de police de Saguenay (SPS), vers 20h18, qui a fait en sorte que les patrouilleurs interceptent un automobiliste dimanche soir, solidement embourbé dans un banc de neige. L’événement policier est survenu près de l’intersection du boulevard Tadoussac et de la rue Mgr Laval, à Chicoutimi.

Le conducteur, un sexagénaire qui présentait des signes évidents de conduite avec facultés affaiblies, essayait toujours tant bien que mal de se sortir de sa fâcheuse position, malgré l’arrivée des policiers, et malgré le fait que son véhicule soit surélevé dans le banc de neige en question. Les patrouilleurs ont procédé à l’arrestation du conducteur, qu’ils ont conduit au poste de police, où il a soufflé plus de deux fois la limite permise.

Les policiers du SPS ont aussi appréhendé un peu plus tard un conducteur dans la vingtaine, vers 21h58, au km 225 de la route 175, dans la Réserve faunique Laurentides.

L’arrestation est survenue à la suite d’une sortie de route. Le conducteur, qui détenait un permis de conduire probatoire 0% alcool, avait toutefois consommé, et héritera de mesures automatiques, même s’il ne dépassait pas forcément la limite, comme l’a expliqué au 92,5 le porte-parole du SPS, Carl Tremblay.