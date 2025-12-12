Un budget de 32 M$ pour 2026

Lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 26 novembre dernier à Saint-Honoré, le conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay a adopté son budget pour l’année 2026. Ce dernier totalise 32 M$, représentant une hausse de 4,5 % par rapport à l’année 2025.

Ce budget s’inscrit ainsi dans la continuité des actions entreprises au cours des dernières années, tout en reflétant la planification stratégique organisationnelle et les réalités économiques actuelles. Les quotes-parts des municipalités se chiffrent à environ 7 M$, soit une hausse de 3%.

Le taux de taxation des territoires non organisés (TNO) de la MRC est à 0,47 $ par 100 $ d’évaluation. Dans un contexte économique exigeant, le conseil a privilégié une approche responsable et prudente, axée sur le développement du territoire et l’optimisation des services.

« Ce budget reflète notre volonté de bien gérer nos TNO, de soutenir les municipalités et de favoriser le développement de notre territoire. Il vise aussi à optimiser nos pratiques et à préparer l’avenir. Tout en s’inscrivant dans une logique de continuité, il ouvre la porte à des actions concrètes pour mettre en œuvre notre planification stratégique et adapter nos projets aux réalités et aux besoins du territoire », mentionne le préfet, Hervé Simard.

Hausse des revenus et dépenses

Les revenus affichent une hausse de 3,8 M$ par rapport à 2025 et incluent notamment une subvention pour la mise en valeur du patrimoine, une subvention du Programme de mise en valeur (baux), les revenus de dividendes provenant de la corporation du parc éolien et l’utilisation de fonds de développement pour le service informatique, le tout pour un total de 31 M$. Les transferts ont également contribué à cette augmentation, se chiffrant à 6 M$. Au chapitre des dépenses, celles-ci ont augmenté de 1,5 M$, marquées par une plus grande part allouée au fonctionnement, à l’aménagement et au développement, avec 7 M$. La MRC mise, pour l’année 2026, sur l’accentuation des travaux sylvicoles, la révision des Programmes d’aides en TNO et l’application du nouveau Schéma de couverture de risques incendie. Sans oublier le développement du Service de l’informatique, qui se chiffre d’ailleurs à 827 427 $, élevant le total des dépenses à 32 M$.

« Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons la mise en valeur de nos ressources naturelles, notamment en énergie éolienne et en projets miniers, afin de consolider le rôle de la MRC comme partenaire incontournable et de renforcer son positionnement stratégique tout en tenant compte des enjeux climatiques », conclut celui qui est aussi maire de Ferland-et-Boileau.

Rappelons que la MRC du Fjord-du-Saguenay regroupe 13 municipalités et une population permanente de 26 682 personnes.