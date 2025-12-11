La magie des Fêtes s’amène au cœur du parc Ball

C’est ce vendredi 12 décembre, entre 18h et 20h, que se tiendra la 13e édition de la Célébration de Noël d’Antan, au parc Ball et au Centre d’histoire Sir-William-Price à Kénogami. Un événement qui revient une fois de plus gratuitement cette année et qui rappelle que de donner au suivant, c’est essentiel à l’approche des Fêtes.

« Il s’agit d’une activité à caractère très communautaire, mais très simple aussi dans un sens. Il ne faut pas s’attendre à du grand flafla de Noël, on revient vraiment aux célébrations de l’époque », laisse savoir le directeur général de la Corporation Centre-Ville de Kénogami, Guillaume Beaulac.

Comme la tradition le veut, des chanteurs de cantiques de Noël, sous la direction de Jennifer Tremblay, seront sur place. Au programme : feux de joie et guimauves à faire griller, distribution de chocolats chauds, mascotte et jeux gonflables. Sans oublier l’arrivée du vrai Saint-Nicolas pour distribuer des petits bas de Noël d’antan aux enfants.

« Bien sûr, on demande aux gens d’amener des dons et denrées non périssables, puisqu’on amasse des sous pour le Partage Communautaire de Kénogami qui, à chaque jeudi, aide de nombreuses familles dans le besoin », précise-t-il.

Les demandes au sein des banques alimentaires ne cessent de croître, aux dires de M. Beaulac, qui réitère l’importance de donner à son prochain.

« Des dons ont également pu être faits en se rendant au bureau du député jonquiérois Yannick Gagnon, sur la rue St-Hubert à Jonquière. Il s’agit de l’un de nos partenaires, tout comme Desjardins et la Ville de Saguenay », rapporte-t-il.

Une activité en deux volets

Le directeur général explique que l’activité, d’une durée de deux heures, se déroulera en deux volets.

« À l’extérieur, il y aura la récolte des denrées, le tout dans une ambiance festive d’antan de Noël. Ensuite, pour des raisons de sécurité, nous avons changé la formule pour la deuxième moitié de l’événement qui aura lieu à l’intérieur. On demande aux parents et aux grands-parents d’expliquer aux enfants que les cadeaux qu’ils recevront là-bas, ne ressemblent pas à ceux qu’ils connaissent aujourd’hui. »