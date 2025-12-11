La Fondation Vivre ma santé mentale reçoit un montant de 60 461 $

Une somme de 60 461 $ a été amassée cette année pour la Fondation Vivre ma santé mentale, dans le cadre de la campagne Biscuits Sourires des Fêtes Tim Hortons.

Les biscuits Sourires étaient disponibles à la vente du 17 au 23 novembre derniers. Durant cette période, près de 60 000 biscuits ont été vendus au coût individuel de deux dollars.

L’organisme à but non lucratif (OBNL) a reçu, pour une troisième année consécutive, l’appui de trois franchisés Tim Hortons du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de leurs 11 succursales réparties dans la région.

Plusieurs entreprises et organisations ont également été sollicitées afin d’encourager la campagne et ont contribué en se procurant plusieurs boîtes à l’avance.

Les fonds amassés permettront à l’organisme d’assurer un service de qualité auprès de la population aux prises avec une problématique en santé mentale et de bonifier ses activités.

La coprésidente et cofondatrice de Vivre ma santé mentale, Dominique Daneault, se réjouit de l’appui reçu.

« On est très contents et c’est plus qu’important pour nous, car cela assure la pérennité de la fondation. On remercie grandement les trois franchisés de Tim Hortons qui ont accepté encore cette année d’opérer la campagne Biscuits Sourires et de nous avoir choisis comme bénéficiaires. »

La fondation a vu le jour en 2014 et mise depuis sur les besoins essentiels des personnes dans le besoin, qu’elle accompagne sur le chemin du rétablissement.

Lors de la campagne précédente, Vivre ma santé mentale avait pu compter sur plus de 20 succursales. Malgré cette diminution, Mme Daneault explique que les résultats demeurent au rendez-vous et témoignent du soutien de la population.

« Nous avons pratiquement atteint les mêmes montants que l’année dernière, donc pour nous c’est un succès total. Les efforts de notre équipe, de nos 150 bénévoles et des franchisés ont véritablement porté fruit. Nous constatons également, une fois de plus, que la population est toujours prête à se sucrer le bec pour une bonne cause. »

En raison de la hausse du coût de la vie et de l’augmentation des cas en santé mentale, l’équipe de Vivre ma santé mentale espère de tout cœur recevoir l’appui de la communauté à nouveau lors de la prochaine édition de la campagne Biscuits Sourires des Fêtes Tim Hortons.