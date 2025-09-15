Incendie suspect sur la rue Racine

Un incendie s’est déclaré vers 17 heures dimanche au 120 rue Racine Est Chicoutimi, tout près des locaux de Service Canada.

Le 92,5 est allé faire un tour ce matin sur le site et ce serait un logement au deuxième étage du bâtiment de l’ancienne tabagie qui aurait pris feu. Personne n’a été blessé dans l’événement. Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Dominic Gagnon, cite que selon les premiers éléments recueillis lors de l’enquête, le sinistre ne semble pas d’origine accidentelle. Une hypothèse retenue serait qu’un problème électrique aurait causé le feu. Un inspecteur du service de sécurité d’incendie est d’ailleurs sur place pour mettre en lumière les causes de l’incendie.