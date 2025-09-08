SUIVEZ-NOUS

Lundi, 08 septembre 2025

Faits divers

Temps de lecture : 25s

Hôpital de Chicoutimi

Une vingtaine d’usagers délocalisés en raison d’un début d’incendie

Sara-Léa Bouchard
Le 08 septembre 2025 — Modifié à 09 h 38 min le 08 septembre 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le département de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Chicoutimi a été la proie d’un début d’incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Conséquemment, une vingtaine d’usagers ont dû être évacués temporairement pour permettre de faciliter l’intervention des pompiers de Saguenay.

Interrogée par Radio-Canada, une porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean mentionne que les personnes délocalisées ont pu réintégrer leur chambre et n’ont pas été incommodés outre mesure. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les événements. À savoir que les activités du bloc opératoire se poursuivent normalement, tout comme le programme de chirurgie de jour.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES