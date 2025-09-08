Une vingtaine d’usagers délocalisés en raison d’un début d’incendie

Le département de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Chicoutimi a été la proie d’un début d’incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Conséquemment, une vingtaine d’usagers ont dû être évacués temporairement pour permettre de faciliter l’intervention des pompiers de Saguenay.

Interrogée par Radio-Canada, une porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean mentionne que les personnes délocalisées ont pu réintégrer leur chambre et n’ont pas été incommodés outre mesure. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les événements. À savoir que les activités du bloc opératoire se poursuivent normalement, tout comme le programme de chirurgie de jour.