La victime reconduite à l'hôpital pour état mental perturbé

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelé vendredi dernier vers 17h20 à intervenir à l'extérieur d'une résidence sur la rue Octave, à Jonquière, pour une personne blessée par un objet tranchant.

Selon des témoins rencontrés par Radio-Canada, la victime, un homme dans la soixantaine, aurait été attaqué par à l'arme blanche par deux individus. Cependant, le porte-parole du SPS, Carl Tremblay, a confirmé ce lundi matin que le sexagénaire ce serait fait du mal lui-même, rapportant son état mental perturbé.

Vers 21h vendredi soir, les policiers étaient toujours sur place pour analyser la scène. Une enquête avait été ouverte dans le dossier, puis fermée en raison des constats émis de la part du centre hospitalier sur l'état du patient.